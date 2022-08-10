ليفاندوفسكي: أتمنى أن تجنبني قرعة الأبطال مواجهة بايرن ميونيخ

أثار رحيل النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن ميونيخ هذا الصيف صوب برشلونة استياء وغضب جماهير النادي الألماني.

وبعدما كان "ليفا" أحد رموز بايرن خلال الأعوام الماضية، أصبح المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً أحد الشخصيات غير المحبوبة من قبل الأنصار.

واعتذر هداف بوروسيا دورتموند السابق من جماهير بطل ألمانيا في تصريحات إعلامية مشدداً على أنه شعر بأن الوقت قد حان لإنهاء مغامرته مع بايرن ميونيخ، لكن تصريحاته لم تنل استحسان الجماهير.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن ناديه السابق؟

وتمنى ليفاندوفسكي في تصريحات نقلها موقع "كووورة" في أن تجنبه قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد من مواجهة بايرن ميونيخ.

ورد تعاقد برشلونة الجديد لدى سؤاله عن أمنيته في قرعة دوري الأبطال: "من فضلكم لا أريد مواجهة بايرن ميونيخ، سيكون الأمر غريباً جداً بالنسبة لي."

يذكر أن المهاجم المخضرم وقع على عقدٍ مع البارسا يمتد حتى صيف عام 2026.