ليفاندوفسكي: أعرف أني جرحت مشاعر جماهير بايرن ميونيخ

يتمنى النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد بأن يتمكن من إصلاح علاقته مع جماهير بايرن ميونيخ.

ورغم سعادته بالانتقال إلى البارسا، إلا أن المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً حزين حيال الطريقة التي اضطر فيها لمغادرة النادي الألماني.

ماذا قال ليفاندوفسكي ؟

وقال "ليفا" في تصريحات لـ "سبورت 1": "أعرف أني جرحت مشاعر العديد من الجماهير، أتفهم ذلك، وأقدم اعتذاري.

"في ذلك الوقت، كان من الضروري إثبات استعدادي لخوض تجربة جديدة.

"نحن بشر في النهاية، بعد 12 عاماً في ألمانيا، بدا جلياً بالنسبة لي أن الوقت قد حان للرحيل، أردت إيضاح موقفي، وبالطبع لم يكن سهلاً على بايرن الموافقة على بيعي.

"كان موقفاً عصيباً على جميع المعنيين، وتوجب علينا إيجاد أفضل حل، اشعر الآن وكأني طفل يخوض تجربة جديدة."

يذكر أن ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة مقابل حوالي 45 مليون يورو رغم تبقي موسمٍ أخير على عقده السابق مع بايرن ميونيخ.