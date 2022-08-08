ليفاندوفسكي: بايرن ميونيخ لم يعد يحتاجني

أكد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد أن لدى فريقه السابق بايرن ميونيخ خط هجوم متنوع يستطيع تعويضه.



وقال "ليفا" في مقابلة مع "سبورت 1": "أنا متأكد أن بايرن سيسجل العديد من الأهداف بدوني، لديهم لاعبون سيسجلون المزيد من الأهداف مقارنة بالعام الماضي".

ورحل البولندي عن صفوف الفريق البافاري مؤخراً مفضلاً الانتقال لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإسباني مع البارسا.

ووقع صاحب الـ 33 عاماً على عقدٍ مع البلاوغرانا يمتد حتى صيف عام 2026 في صفقة كلفت النادي الكتالوني حوالي 45 مليون يورو.

ليفاندوفسكي يفتتح رصيده التهديفي مع برشلونة

ونجح المهاجم المخضرم في تسجيل أول أهدافه بقميص برشلونة في اللقاء على كأس جوان غامبر الذي جمع فريقه ببوماس المكسيكي أمس الأحد والذي انتهى بفوز كاسح للكتالونيين بنتيجة 6-0.

يذكر أن ليفاندوفسكي ظفر بلقب هداف الدوري الألماني 7 مرات.