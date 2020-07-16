ليفاندوفسكي قد يتنزع الكرة الذهبية من ميسي ورونالدو

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية نقلاً عن “ذا سن” البريطانية بأن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يبدو حالياً المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وأوضحت الصحيفة بأن الأرقام الفردية والجماعية للنجم البولندي تجعله مرشحاً فوق العادة للظفر بالجائزة، متفوقاً على غريميه ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وأضافت أن ليفاندوفسكي أحرز حتى الآن بعد انتهاء مسابقتي الدوري والكأس في ألمانيا 51 هدفاً في 43 مباراة من بينها 34 هدفاً في البوندسليغا، مما جعله يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى.

كما سجل حتى الآن في دوري أبطال أوروبا 11 هدفاً، وسيواجه تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن النهائي، وقد يزيد غلته التهديفية.

على الناحية الأخرى، سجل ليونيل ميسي نجم برشلونة 22 هدفاً في 31 مباراة بالليغا، ويبدو بأن البارسا سيفشل في الفوز بلقب الدوري، كما أنه خرج من بطولة كأس الملك، ليبقى حلمه الوحيد الظفر بلقب دوري الأبطال.

وبالنسبة لرونالدو، فهو سجل حتى الآن 28 هدفاً في الدوري الإيطالي، لكن تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو يتفوق عليه في صراع الهدافين برصيد 29 هدفاً، وقد يخرج يوفي من دوري الأبطال مبكراً بعد خسارته في لقاء الذهاب أمام ليون بهدفٍ نظيف.

وأكملت الصحيفة أن كل هذه المعطيات تشير إلى إمكانية تتويج ليفاندوفسكي بالكرة الذهبية.