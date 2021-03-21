ليفاندوفسكي: كل عصر له نجومه

أبدى روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ إعجابه الشديد بأساطير كرة القدم على مر العصور، ووضع قائمة بالنجوم الذين كان يعشقهم منذ نعومة أظافره، وحاول تقليدهم بعد ذلك.

وعندما سألته صحيفة «بيلد» عن النجم الذي يعتبره الأفضل في جميع العصور، رفض تحديد لاعب بعينه.

وقال البولندي: "لا يوجد لاعب واحد فقط يمكن ترشيحه للقب الأفضل في كل العصور، فكل عصر يتميز بنجومه، هناك دائماً نجوم استثنائيون في كل حقبة من الزمن، وخلال السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة على سبيل المثال، ظهر نجوم يتمتعون بالقدرة الفائقة على تسهيل الأمور الصعبة وجعلها بسيطة، مثل رونالدينيو وتييري هنري ورونالدو وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وغيرهم".

وتابع ليفاندوفسكي (32 عاماً) الذي يعتبر الآن أحد هؤلاء النجوم: "أذكر وأنا في السادسة من عمري، لم يكن هناك سوى لاعب واحد أعشقه، هو روبرتو باجيو، ثم أصبح أليساندرو ديل بييرو بعد ذلك مثلي الأعلى في كرة القدم، لكني كنت صغيراً جداً على تمييز أسلوب أي منهما في اللعب، وبعد ذلك أبهرني تييري هنري بتحركاته وانطلاقاته وتسجيله للأهداف، وكنت أحاول تقليده في كل شيء".

وذكر موقع جول الذي نقل تصريحات ليفاندوفسكي أن البولندي نفسه أصبح من حقه أن يكون بين هؤلاء النجوم الأساطير، بعدما واصل منذ سنوات التألق وتسجيل الأهداف بمعدل غير مسبوق.

وقال الموقع أن هذا النجم البولندي الذي يبدو أنه وصل إلى قمة فنه ونضجه، يثبت كل موسم أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه، وليمتع به المتابعين، وهو يداوم على تحسين وتطوير أدائه، ونجح فعلاً في إثبات جدارته.