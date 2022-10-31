ليفاندوفسكي ليس متفاجئاً من معاناة برشلونة

اعترف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأنه كان يتوقع تعرض برشلونة لمطبات بعد انتقاله إليه صيف العام الماضي قادماً من بايرن ميونيخ في صفقة ضخمة.

وانضم صاحب الـ 34 عاماً إلى البارسا مقابل حوالي 45 مليون يورو ووقع عقداً لمدة 4 مواسم.

وعلق "ليفا" الذي سجل 18 هدفاً مع فريقه الجديد حتى الآن في 17 لقاء بجميع المنافسات على مستوى البلاوغرانا هذا الموسم.

ماذا قال ليفاندوفسكي عن أداء برشلونة هذا الموسم؟

كشف البولندي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "نحن فريق يتطور، لم أتوقع أن تكون الأمور ممتازة في موسمي الأول، أصر على أن العملية تحتاج للوقت والصبر.

"كان من الأجدر أن يتأهل الفريق لدور الـ 16، كنت أدرك أن الموسم الأول سيكون صعباً، نحن في مرحلة إعادة بناء تستدعي المزيد من الوقت، علينا أن نتحلى بالصبر."