ليفاندوفسكي مطلوب في السعودية وبرشلونة ينتظر قرار اللاعب

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية وصول عرضٍ سعودي مغرٍ لضم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة.

ويمتد عقد اللاعب صاحب الـ 34 عاماً مع البارسا حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026.

ولم تكشف الصحيفة الألمانية الشهيرة عن هوية النادي السعودي الذي تقدم بالعرض، إلا أنها نوهت إلى أن برشلونة ينتظر قرار اللاعب.

وبحال موافقة "ليفا" على الرحيل صوب السعودية، سيتحرك البلاوغرانا للتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

ويمكن أن يعمل برشلونة على تسريع عملية وصول فيتور روكي الذي يدافع حالياً عن ألوان أتلتيكو باراناينسي والمقرر أن يصل إلى كتالونيا في شهر يناير المقبل والذي دفع البارسا 40 مليون يورو لضمه.