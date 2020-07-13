ليفاندوفسكي مع العمالقة

أسدل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، الستار على موسمه المحلي في ألمانيا بأفضل صورة ممكنة، حيث توج بلقب هداف الدوري قبل أن يحصل على جائزة الهداف في مسابقة الكأس، ويبحث الآن عن إضافة جائزة ثالثة إلى رصيده في أغسطس المقبل، كونه ينفرد بصدارة ترتيب هدافي دوري الأبطال.

ووصلت محصلة النجم البولندي إلى 51 هدفاً، سجلها في 43 مباراة فقط هذا الموسم، لينضم إلى قائمة قصيرة من اللاعبين الذين سجلوا 50 هدفاً أو أكثر في موسم واحد مع الأندية الأوروبية خلال المواسم الـ 20 الأخيرة، علماً بأنه حقق هذا الإنجاز مع معدل تهديفي، وصل إلى 1.19 هدف في المباراة الواحدة، وهو ثاني أفضل المعدلات خلال الفترة الجارية، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 73 هدفاً في 60 مباراة خلال موسم 2011-2012، بمعدل 1.22 هدف في المباراة.