ليفاندوفسكي: هالاند سيصبح أفضل مهاجم في العالم

يعتقد روبرت ليفاندوفسكي، هداف بايرن ميونيخ أن الواعد إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يمكن أن يصبح أفضل مهاجم في العالم.

وسجل هالاند 34 هدفاً في 37 مباراة في الدورى الألماني منذ انضمامه إلى دورتموند في 2020، ويقارنه البعض بليفاندوفسكي.

وقال «ليفا» عن هالاند، لشبكة «سي بي إس سبورتس»: «إنه لاعب رائع يتمتع بإمكانات هائلة، ولا يزال صغيراً جداً. إذا رأيت وجهه ومدى جوعه لتسجيل الأهداف في المستقبل، فستتأكد أن لديه فرصة ليصبح أفضل مهاجم في العالم».

وأضاف: «لكن في بعض الأحيان عندما يكون كل شيء على ما يرام، فالأمر ليس بالسهل، لكن إذا رأيته، فقد سجل العديد من الأهداف وهو صغير، من الرائع اللعب في الدوري الألماني ومن الرائع رؤية لاعب شاب في هذه البطولة».

وعلى الرغم من اللعب في ألمانيا لمدة تزيد قليلاً على 12 شهراً، فإن النرويجي قد ينتقل مرة أخرى، حيث يبحث وكيله مينو رايولا عن ناديه القادم، والتقى بالفعل والد اللاعب مع برشلونة وريال مدريد، قبل السفر إلى إنجلترا.