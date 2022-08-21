فيديو: ليفاندوفسكي وفاتي يقودان برشلونة للتغلب على سوسييداد 4-1

حقق برشلونة فوزاً مثيراً على مستضيفه ريال سوسييداد بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب آنويتا ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

افتتح البولندي المتألق روبرت ليفاندوفسكي التسجيل للبارسا بعد مرور دقيقة على البداية، وهو هدفه الأول في البطولة.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بعد 5 دقائق فقط بهدف متقن للسويدي أليكساندر إيساك.

وفي الشوط الثاني، وعقب دخول الشاب الإسباني آنسو فاتي، انتفض الفريق الكتالوني وأضاف هدفين جاء الأول منهما عبر الفرنسي عثمان ديمبيلي بتسديدة يسارية مميزة إثر تمريرة رائعة بالكعب من زميله الصاعد في الدقيقة 66.

وأضاف "ليفا" هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ذلك بـ 3 دقائق بصناعة من فاتي.

وسجل فاتي الهدف الرابع بنفسه بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مؤكداً انتصار البلاوغرانا وذلك في الدقيقة 79.

برشلونة يحقق أول انتصار

وبعد تعادله السلبي في الجولة الأولى مع رايو فايكانو، حقق البارسا أول فوز له هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني ليرفع رصيده إلى 3 نقاط نقلته إلى المركز الخامس.

أما ريال سوسييداد، فتجمد رصيده عند 3 نقاط، ليتراجع بدوره إلى المركز العاشر.