ليفاندوفسكي يتألق ويمنح برشلونة فوزاً كبيراً على فياريال

قاد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق برشلونة لسحق ضيفه فياريال بثلاثيةٍ نظيفة اليوم الخميس في المباراة التي شهدها ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وسجل صاحب الـ 34 عاماً هدفين من أهداف البارسا الثلاثة في الدقيقتين 31 و 35، فيما أضاف زميله الإسباني الشاب آنسو فاتي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بـ 7 دقائق.

برشلونة يستعيد توازنه بعد خسارة الكلاسيكو

وكان الفريق الكتالوني قد سقط يوم الأحد الماضي في مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التاريخي ريال مدريد بهدفٍ لثلاثة.

لكن لاعبي المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز تداركوا الوضع وأضافوا 3 نقاط لرصيدهم الذي وصل إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن ريال المتصدر.

فيما تجمد رصيد فياريال عند 15 نقطة في المركز التاسع على سلم الترتيب العام.