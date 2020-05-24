ليفاندوفسكي يتصدر سباق الحذاء الذهبي

سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ هدف فريقه الثالث في شباك ضيفه آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني.

وكشفت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن البولندي رفع رصيده بالتالي إلى 27 هدفاً، ليصبح الأكثر تسجيلاً في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة بايرن بنتيجة 5-2، ليرفع البافاري رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام بوروسيا دورتموند الوصيف الذي فاز في وقت سابق على فولفسبورغ بهدفين دون رد، فيما توقف رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر في ترتيب البوندسليغا.