ليفاندوفسكي يتطلع لتحقيق سداسية تاريخية

لعب روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة المطلقة في تتويج بايرن ميونيخ الألماني بالثنائية المحلية، في عزف منفرد للمهاجم البولندي الذي يسعى لإنجاز تاريخي في مشواره.

وما زال الحلم يراود ليفاندوفسكي، رغم تأكيده في حوار سابق عبر مجلة "فرانس فوتبول" أنه لا يفكر في الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أو أي جائزة فردية أخرى.

وتوج ليفاندوفسكي هدافاً للدوري الألماني للموسم الجاري، حيث سجل 34 هدفاً في 31 مباراة بالبوندسليغا، ليبقى مرشحاً لانتزاع الحذاء الذهبي الأوروبي من ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

لم يعجز عن التهديف سوى في 6 مباريات فقط أمام فورتونا دوسلدورف وباير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ بالدور الأول إضافة إلى مواجهتي لايبتزيغ وبوروسيا دورتموند في الدور الثاني.

في المقابل تخلف المهاجم البولندي صاحب الـ31 عاماً عن 3 مباريات فقط في مشوار تتويج البافاري بلقب الدوري بسبب الإصابة في مناسبتين مقابل إيقافه عن لقاء مونشنغلادباخ بالدور الثاني.

وسجل ليفاندوفسكي ثنائية ليساهم في فوز عريض لبايرن على ليفركوزن في نهائي كأس ألمانيا. كانت فرحة النجم البولندي مزدوجة لتتويج فريقه باللقب العشرين في تاريخه، والثاني على التوالي، وكذلك فوزه بجائزة هداف الكأس برصيد 6 أهداف في 5 مباريات.

كان ليفاندوفسكي فعالاً للغاية في مشوار التتويج بالكأس منذ بدايته إلى نهايته، حيث سجل في شباك إينيرجي كوتبوس في الدور الأول، وثنائية في هوفنهايم في دور الـ16 وهدفاً في آينتراخت فرانكفورت في الدور قبل النهائي، بينما غاب عن مواجهة شالكه في دور الثمانية للإصابة، ولم يسجل أمام بوخوم في دور الـ32.

كما يعد ليفاندوفسكي الأقرب إلى الفوز بجائزة هداف دوري الأبطال، حيث يعتلي لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ولم يترك نجم البافاري مباراة قارية هذا الموسم، إلا وزار فيها شباك منافسيه، حيث سجل 5 أهداف في مباراتي ريد ستار بلغراد الصربي وثنائية في توتنهام هوتسبير الإنجليزي و3 أهداف في مباراتي أولمبياكوس اليوناني بدور المجموعات.

كما سجل هدفاً في شباك تشيلسي بذهاب دور الـ16 وأمامه فرصة قوية لزيادة الحصيلة عندما يلتقي الفريقان إياباً في أغسطس على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

ومع الطفرة الهائلة لبايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه هانسي فليك، يطمع ليفاندوفسكي في سداسية تاريخية بإهداء فريقه ثلاثية وفي نفس الوقت اقتناص جائزة الهداف بالبطولات الثلاث.

رشح فليك مهاجمه لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنوياً لأفضل لاعب في العالم، بعد تجاوزه عتبة الخمسين هدفاً.

وقال فليك “عندما ترى أنه سجل 34 مرة في الدوري، هذا يكفي ليجعلك تعتقد أن لاعباً في البوندسليغا قد يكون الأفضل في العالم هذا العام”.

وتعود آخر كرة ذهبية للاعب في البوندسليغا، إلى ماتياس سامر (1996 مع بوروسيا دورتموند).

ويسعى بايرن هذا الموسم إلى تحقيق الثلاثية من خلال إضافة لقب دوري الأبطال إلى لقبيه المحليين، ليعادل إنجازاً حققه للمرة الأخيرة في 2013 بإشراف المدرب السابق يوب هاينكيس.

وشدد فليك الذي تولى تدريب الفريق البافاري في خضم هذا الموسم بعد إبعاد سلفه نيكو كوفاتش بسبب تعثر النتائج، على رغبته في الحفاظ على تشكيلته كاملة، بما في ذلك إقناع تياغو آلكانتارا وديفيد آلابا بالبقاء في صفوف الفريق، على الرغم من رغبة كليهما في الانتقال.

وشدد فليك بعد المباراة على أنه سيقوم “بكل ما هو ممكن لإبقاء لاعبَين من هذا الطراز (…) أنا أحاول إبقاء التشكيلة كما هي حالياً”.

ويرتبط كل من اللاعبين بعقد حتى نهاية موسم 2020–2021.

وتشير التقارير إلى رغبة آلكانتارا في الانتقال إلى ليفربول المتوج بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.