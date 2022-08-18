ليفاندوفسكي يتعرض للسرقة في برشلونة

تعرض الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي تعاقد برشلونة الجديد اليوم الخميس للسرقة من قبل 3 أشخاض مجهولين أثناء تواجده في مقر التدريبات.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن "ليفا" شعر بخوف شديد حينما كان يتواصل ويوقع على أوتوغرافات للمشجعين الذين تواجدوا خارج المقر، إذ استغل 3 من الحاضرين الفرصة وفتحوا باب سيارته ليسرقوا من يده ساعة تصل قيمتها لنحو 75 ألف يورو.

لكن المهاجم المخضرم الذي انتقل إلى البارسا مؤخراً قادماً من بايرن ميونيخ استعاد الساعة فيما بعد بمساعدة من الشرطة.

وفي وقتٍ لاحق، اعتقلت الشرطة مشتبهاً به يُعتقد بأنه منفذ عملية سرقة ساعة النجم البولندي.

وكان اللص قد فر هاربا بعد السرقة وفضل الاختباء في منطقة قريبة من مقر التدريبات قبل أن يتم اعتقاله.