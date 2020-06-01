ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدو وهالاند

يتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ سباق الحذاء الذهبي للدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 29 هدفاً، متفوقاً حالياً على الكثير من المهاجم المميزين مثل ليونيل ميسي قائد برشلونة، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، وإيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وزاد الدولي البولندي غلته السبت، بهدفيه في مرمى فورتونا دوسلدورف في إطار منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الألماني، بعدما تمكن بايرن صاحب الأرض، من تحقيق فوز كاسح بخماسية نظيفة.

وانفرد ليفاندوفسكي بصدارة هدافي الدوريات الأوروبية، إذ كان متساوياً قبل لقاء السبت، مع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ولكل منهما 27 هدفاً، ليصبح قريباً من الفوز بالجائزة التي توج بها ميسي في آخر ثلاث نسخ من الحذاء الذهبي، بتسجيله 37 هدفاً في موسم 2016-2017، و34 هدفاً في موسم 2017-2018 و36 هدفاً في موسم 2018-2019.

ويتصدر ميسي، قائمة الأكثر تتويجاً بالجائزة برصيد 6 مرات، ويليه رونالدو الذي فاز بها في أربع مناسبات، واستطاع كلاهما تحطيم الأرقام القياسية، وعلى سبيل المثال، سجل ميسي 50 هدفاً في موسم 2011-2012.

ويصل فارق الأهداف الآن بين ميسي وليفاندوفسكي، إلى 10 أهداف، مما يعزز من إمكانية تتويج البولندي بالجائزة المرموقة، لكن هذا لا يعني توقف الصراع الشرس على الجائزة، مع وجود إيموبيلي في المركز الثاني برصيد 27 هدفاً، يليه هالاند بـ 26 هدفاً، ثم تيمو فيرنر مهاجم آر بي لايبتزيغ برصيد 24 هدفاً، ورونالدو برصيد 21 هدفاً.

ويحتل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان مركزاً متأخر برصيد 18 هدفاً، ليخرج من المنافسة، بعد تسبب فيروس كورونا في إنهاء الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فيما يعيش ليفاندوفسكي موسمه السادس مع بايرن ميونيخ، واستطاع خلال السنوات الست تحقيق جميع الألقاب الفردية والجماعية باستثناء الحذاء الذهبي ودوري أبطال أوروبا، إذ سبق وحصل على جائزة هداف الدوري الألماني في 4 مواسم، وتحديداً في 2013-2014 و2015-2016 و2017-2018 و2018-2019.