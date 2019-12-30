ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي

تصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ ترتيب هدافي أوروبا في عام 2019 بعدما سجل 54 هدفاً في 58 مباراة ليتفوق على ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي أنهى العام الجاري متوجاً بالحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف في دوريات أوروبا لموسم 2018-2019 وأفضل لاعب في العالم 2019 وفقاً لاستفتاء مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

في العام الماضي احتل مهاجم بايرن ميونيخ المركز الثالث خلف ميسي وكريستيانو رونالدو، لكنه قلب الطاولة هذه المرة.

وعلى الرغم من وصول ميسي إلى 50 هدفاً للمرة التاسعة في آخر 10 أعوام، إلا أنه لم يستطع اللحاق بنظيره البولندي في عام 2019.

وجاء ترتيب الخمسة الآوائل لهدافي أوروبا كالتالي:

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ – بولندا) 54 هدفاً في 58 مباراة.

ليونيل ميسي (برشلونة – الأرجنتين) 50 هدفاً في 58 مباراة.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان – فرنسا) 44 هدفاً في 49 مباراة.

رحيم سيترلينغ (مانشستر سيتي – إنجلترا) 43 هدفاً في 62 مباراة.

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس – البرتغال) 39 هدفاً في 50 مباراة.