ليفاندوفسكي يحدد موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف برشلونة عن موقفه من فكرة الاحتراف في الدوري السعودي (دوري روشن السعودي للمحترفين).

ورد "ليفا" في تصريحات لمواطنته صحيفة "سبورت إنتريا" حول العروض المقدمة من السعودية: "لا أفكر فيها، فلدي أولويات أخرى.

"أتابع ما يحدث، لكن الأمر لا يهمني".

ليفاندوفسكي لا يفكر بالانتقال إلى السعودية

وباتت السعودية وجهة لنجوم بارزين، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر مطلع العام، قبل أن يتبعه كريم بنزيما ويوقع على كشوفات اتحاد جدة الأسبوع الماضي.

بدوره، ارتبط نجم البارسا بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي، إلا أن هداف بايرن ميونخ السابق يفضل البقاء رفقة بطل الدوري الإسباني الموسم المقبل.