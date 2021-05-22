ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر التاريخي وبايرن يسحق أوغسبورغ

جرت اليوم مباريات المرحلة الأخيرة من موسم 2020-2021 في الدوري الألماني.

دخل البطل، بايرن ميونيخ، هذه المرحلة بدون أي ضغوط، لكن الأنظار كانت مسلطة على هدافه وهداف الدوري هذا الموسم، روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان على موعد تاريخي.

وفاز بايرن بنتيجة 5-2 على أوغسبورغ في مباراة سجل فيها المهاجم البولندي هدفاً غالياً في الدقيقة 90، وهو الـ 41 في البطولة هذا الموسم، محطماً الرقم القياسي القائم منذ 50 عاماً تقريباً باسم الأسطورة غيرد مولر، (أفضل هدافي البوندسليغا برصيد 40 هدفاً في موسم 1971-1972).

وتلقى فيردر بريمن خسارة ثقيلة بنتيجة 4-2 على ملعبه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، ليلحق بشالكه ويهبط للدرجة الثانية، لأول مرة منذ عام 1980.

وتفادى كولن الهبوط بشكل مباشر مع تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 على شالكه بفضل هدف قبل نهاية المباراة بـ 4 دقائق، ليخوض ملحق ضد ثالث الدرجة الثانية لتحديد ما اذا كان سيستمر في المسابقة الموسم القادم او يهبط للدرجة الثانية.

وانتزع أونيون برلين بطاقة التأهل لمسابقة يوروبا كونفرينس ليغ، بعد فوزه بنتيجة 2-1 على آر بي لايبتزيغ بفضل هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، ليحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن مونشنغلادباخ الذي وضع المشاركات الأوروبية في الموسم القادم.

واختتم بوروسيا دورتموند الموسم بشكل قوي مع تحقيق فوزه الخامس على التوالي، والذي تحقق على حساب باير ليفركوزن بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تسجيل إيرلينغ هالاند لهدفين، لترتفع حصيلته في الدوري هذا الموسم إلى 27 هدفاً، ويصبح أصغر لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل 40 هدفاً في مسيرته بالمسابقة (سجل 13 هدفاً الموسم الماضي)، بعمر 20 عاماً و305 يوماً.