ليفاندوفسكي يرحب بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد

رحب النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ بفكرة الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد، وفقاً لتقرير نشره "إل تشيرينغيتو" الإسباني.

وكشف التقرير أن صاحب الـ 33 عاماً وعائلته وضعا نصب أعينهما الانتقال إلى إسبانيا بعد فترة ناجحة ومميزة قضاها اللاعب منذ عام 2010 في الدوري الألماني في صفوف الفريق البافاري وفي بوروسيا دورتموند من قبل.

وبدا خلال الفترة الماضية أن ريال مدريد الوجهة الأقرب للهداف البولندي الذي ارتبط اسمه مراراً.

لكن تحرك ريال العلني للتعاقد مع الشابين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند جعل ليفاندوفسكي يدرك أن الانتقال إلى الطرف الأبيض من العاصمة الإسبانية بات شبه مستحيل.

في المقابل، لن يمانع أتلتيكو مدريد بالحصول على لاعب بحجم وقوة "ليفا" التهديفية.

يذكر أن عقد المهاجم المخضرم مع بايرن ميونيخ سينتهي في صيف عام 2023.