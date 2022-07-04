ليفاندوفسكي يريد برشلونة رغم اهتمام باريس سان جيرمان

أكد النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي للمدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز رغبته الشديدة في ارتداء قميص برشلونة هذا الصيف.

وقدم باريس سان جيرمان بدوره عرضاً لاستقطاب الهداف المخضرم والذي ما زال عقده ساري المفعول لموسم آخر مع بايرن ميونيخ، لكن البولندي يفضل البلاوغرانا على ما يبدو.

والتقى "ليفا" بتشافي في إيبيزا الأسبوع الماضي، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعب شدد خلال اللقاء على رغبته بالانضمام إلى البارسا.

وسيتوجب على النادي الكتالوني دفع 40 مليون يورو لتحرير ليفاندوفسكي من عقده الحالي مع بايرن.

ومع أن البافاريين يطالبون بـ 60 مليون يورو نظير التخلي عن المهاجم صاحب الـ 33 عاماً، إلا أنهم سيوافقون على قيمة مخفضة وفقاً لبيني زاهافي وكيل أعمال اللاعب.

وقالت الصحيفة أن بايرن ميونيخ يستعد لبيع النجم البولندي بحلول الثاني عشر من شهر يوليو الجاري موعد انطلاق التدريبات الاستعدادية للموسم الجديد.