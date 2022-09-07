ليفاندوفسكي يسجل ثلاثية في فوز برشلونة الساحق على بلزن

سحق برشلونة الإسباني ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف لهدف في المباراة التي احتضنها ملعب سبوتيفاي كامب ناو ليلة الأربعاء ضمن مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل أهداف البارسا كلٌ من الإيفواري فرانك كيسي (13)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) في الدقائق 34 و 45+3 و 67، والبديل الإسباني فيران توريس (71).

أما هدف حفظ ماء الوجه الوحيد للضيوف فحمل توقيع يان سيكورا في الدقيقة 44.

برشلونة يتصدر المجموعة الثالثة

بهذا الانتصار، ارتقى البلاوغرانا لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الألماني الذي تفوق بدوره على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد.

وتراجع فيكتوريا بلزن للمركز الرابع والأخير دون نقاط.