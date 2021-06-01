ليفاندوفسكي يشكك باستمراره مع بايرن ميونيخ

فتح روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، الباب على مصراعيه بشأن احتمالية رحيله عن النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وظهرت الكثير من الشائعات مؤخراً حول إمكانية انضمام الدولي البولندي أفضل لاعب في العالم لأحد عمالقة أوروبا هذا الصيف، رغم تبقي عامين على انتهاء تعاقده.

وخلال مقابلة مع قناة «+Canal»، سُئل صاحب الـ 32 عاماً عن مستقبله مع بايرن، فأجاب: «سأبقى منفتحاً لكافة الخيارات».

ليفاندوفسكي يريد تجربة أجواء جديدة

وأضاف: «أريد التعرف على لغة وثقافة جديدتين، لكني لا أعلم ما إذا كان ذلك سيحدث خلال مسيرتي أم بعد الاعتزال».

رغم ذلك، أعرب "ليفا" عن سعادته بالحياة في ميونيخ، حيث قال: «المدينة رائعة وكذلك النادي».