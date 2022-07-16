ليفاندوفسكي يصل إسبانيا تمهيداً لانتقاله إلى برشلونة

وصل النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى إسبانيا حتى يخضع للفحص الطبي الروتيني تمهيداً لانتقاله رسمياً إلى صفوف برشلونة.

ورغم تبقي موسم أخير على العقد الذي يربطه حالياً ببايرن ميونيخ، إلا أن النادي الألماني ونظيره الإسباني توصلا لاتفاق مبدئي اليوم السبت يقضي بانتقال صاحب الـ 33 عاماً إلى ملعب كامب ناو هذا الصيف.

وظهرت صور للهداف البولندي وهو يصل مطار مايوركا اليوم السبت مما يعني أن الانتقال بات شبه محسوم.

وسيدفع برشلونة قرابة 50 مليون يورو مقابل الحصول على توقيع ليفاندوفسكي بعدما بدا أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود قبل عدة أيام.

يذكر أن تشيلسي ومانشستر يونايتد كانا مهتمان أيضاً بنجم بايرن ميونيخ، لكن البولندي أراد فقط ارتداء قميص البلاوغرانا.