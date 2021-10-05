ليفاندوفسكي يغير موقفه حيال الرحيل عن بايرن ميونيخ

يسعى الهداف الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتمديد عقده مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وفقاً لتقرير نقله برنامج "فيتشاخيس" الإسباني.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن "ليفا" يرغب في إنهاء مغامرته مع الفريق البافاري بحثاً عن تجربة جديدة مع أحد كبار أوروبا خارج ألمانيا.

وخاض الهداف الفذ تجربة سابقة ناجحة مع بوروسيا دورتموند، قبل أن ينتقل في صيف عام 2014 إلى ميونيخ.

وساهم اللاعب بشكل مباشر في فوز بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ولقب الدوري الألماني 7 مرات، وكأس ألمانيا 3 مرات، وكأس السوبر الألماني 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة أيضاً.

وخاض ليفاندوفسكي 339 مباراة مع بايرن في جميع البطولات سجل خلالها 307 أهداف، كما صنع 66 هدف آخر.