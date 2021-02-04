ليفاندوفسكي يفوز بجائزتين جديدتين

حصد الهداف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ جائزتين جديدتين، بعد العام المذهل الذي قدمه رفقة العملاق البافاري في مختلف البطولات.

وحسب صحيفة “كيكر” الألمانية، فقد حقق البولندي جائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف في العالم لعام 2020 من قبل الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بعد قيادة بايرن لتحقيق 5 ألقاب، هي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.

أما على الصعيد الفردي، فقد توج ليفاندوفسكي خلال عام 2020 بالعديد من الجوائز، وهي أفضل لاعب في العالم من قبل الفيفا، أفضل لاعب في العالم من قبل غلوب سوكر، وجائزة هداف البوندسليغا، وجائزة هداف كأس ألمانيا، وجائزة هداف دوري أبطال أوروبا، وجائزة أفضل مهاجم في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة لاعب العام في بايرن ميونيخ، وجائزة أفضل لاعب في ألمانيا وجائزة أفضل لاعب بولندي.

عبر ليفاندوفسكي عن سعادته بعد الفوز بالجائزتين، حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستغرام، وكتب عليها “أفضل لاعب وأفضل هداف لعام 2020 من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، أشكركم مرة أخرى على هذا الشرف العظيم، يمكنني أن أؤكد أن الجوائز موجودة بالفعل في سريري... أعني بيتي”.

ويملك بايرن ميونيخ فرصة لإضافة لقب سادس، عندما يخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق اليوم الخميس بقطر، حيث ينتظر الفريق البافاري الفائز من مواجهة الدحيل القطري والأهلي المصري.

وتحدد موعد وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة يوم السبت.

وسيخوض بايرن الذي يحتل صدارة ترتيب الدوري الألماني حالياً، أولى مبارياته في المونديال يوم 8 فبراير، مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري في نصف النهائي.

وكشف مصدر أن الفريق البافاري سيطير إلى الدوحة يوم السبت، بعد خوض مباراته في المرحلة العشرين من الدوري الألماني أمام هيرتا برلين يوم الجمعة.

سيحصل بايرن على راحة من التدريبات يوم السفر، السبت، بعد إجراء فحوص كورونا، على أن يخوض مراناً واحداً فقط على ملعب الإرسال، وسيقيم في فندق المسيلة بمفرده.

وسيكون التتويج باللقب المونديالي الطريق نحو إنجاز تاريخي جديد بالنسبة إلى بايرن ميونيخ، الذي سبق له تحقيق اللقب عام 2013 على حساب الرجاء المغربي.