ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ لفوز كاسح على دوسلدورف

سحق بايرن ميونيخ ضيفه فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب آليانز آرينا لحساب المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

بداية الخماسية كانت بهدف ذاتي أحرزه ماتياس يورغنسون في مرماه بعد 15 دقيقة على البداية.

الهدف الثاني جاء عبر الظهير بينجامان بافار في الدقيقة 29، ثم قضى روبرت ليفاندوفسكي على أي آمال للضيوف في العودة بهدف ثالث قبل نهاية الشوط بدقيقتين، ليعود بعدها البولندي بهدف رابع في الدقيقة 50.

الثنائية التي أحرزها "ليفا" جعلته يتصدر ترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 28 هدفاً وبفارق 5 أهداف عن تيمو فيرنر، مهاجم لايبتزيغ وأقرب ملاحقيه، كما تجعله قد سجل 43 هدفاً في 38 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن.

الهدف رقم 28 جعل ليفاندوفسكي كذلك متصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى بفارق هدف عن تشيرو إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي و7 عن كريستيانو رونالدو و9 عن ليونيل ميسي، ليهدد كل هؤلاء النجوم بالحصول على الحذاء الذهبي هذا الموسم.

مولر صنع الهدف الخامس، ليكون بذلك الهدف السابع الذي يصنعه لليفاندوفسكي هذا الموسم، وتكون التمريرة الحاسمة رقم 18 له هذا الموسم متجاوزاً رقم كيفين دي بروينه مع فولفسبورغ (17)، وقريباً من الرقم التاريخي المسجل باسم إيميل فورسبيرغ مع لايبتزيغ في 2017 (19).

واختتم ألفونسو ديفيز الظهير الأيسر الخماسية بهدفٍ رائع في الدقيقة 52، لتظفر كتيبة هانسي فليك بثلاث نقاط رفعت من صدارتهم على قمة البوندسليجا وعقدت كثيراً من موقف فورتونا دوسلدورف الذي ينافس على البقاء.

ارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 67 نقطة بعد هذا الانتصار بفارق 10 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند الذي سيلاقي باديربورن الأحد ضمن نفس المرحلة، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 27 نقطة في المركز السادس عشر المؤدي لملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.