ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ للتغلب على دورتموند العنيد

حقق بايرن ميونيخ فوزاً صعباً على ضيفه بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف لاثنين في اللقاء القوي الذي شهده ملعب آليانز آرينا ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني.

تقدم الضيوف بهدفين مبكرين عن طريق المتألق إيرلينغ هالاند في الدقيقتين 2 و9، إلا أن البافاري قلب النتيجة ليسجل له النجم روبرت ليفاندوفسكي (هاتريك) في الدقائق 26 و(44 من ركلة جزاء)، و90، وليون غوريتسكا (88).

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد بوروسيا دورتموند ثابتاً عند 39 نقطة في المركز السادس.