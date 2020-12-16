ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونيخ للتغلب على فولفسبورغ

قلب بايرن ميونيخ حامل اللقب تأخره أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 لحساب المرحلة الـ 12 من الدوري الألماني ليواصل مطاردة باير ليفركوزن المتصدر.

جاء هدفا البافاري عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 45 و50، بعدما تقدم الضيوف بهدف مبكر حمل توقيع ماكسيميليان فيليب في الدقيقة الخامسة.

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن ليفركوزن المتصدر.

فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 21 نقطة في المركز الخامس.

ضمن المرحلة ذاتها، سحق ليفركوزن مستضيفه كولن برباعية نظيفة، وتفوق لايبتزيش الثالث بـ 27 نقطة أيضاً على مستضيفه هوفنهايم بهدف دون رد.