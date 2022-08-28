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ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاكتساح بلد الوليد برباعية نظيفة

منشور 28 آب / أغسطس 2022 - 07:21
ليفاندوفسكي (يسار) يقود برشلونة لسحق بلد الوليد (المصدر: أ ف ب)
ليفاندوفسكي (يسار) يقود برشلونة لسحق بلد الوليد (المصدر: أ ف ب)

اكتسح برشلونة ضيفه ريال بلد الوليد برباعيةٍ دون رد اليوم الأحد في اللقاء الذي شهده ملعب سبوتيفاي كامب ناو لحساب المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من التعاقد الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعبي المواجهة الذي سجل مرتين في الدقيقتين 24 و 65، والإسباني بيدري (43)، ومواطنه سيرجي روبرتو (90+2).

برشلونة يواصل صحوته

بهذا الانتصار، رفع البارسا رصيده إلى 7 نقاط من 3 مواجهات نقلته إلى المركز الثاني على سلم الترتيب العام مؤقتاً.

أما ريال بلد الوليد فتجمد رصيده عند نقطة يتيمة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير من نفس عدد اللقاءات.

كلمات دالة:برشلونةريال بلد الوليدالدوري الإسبانيروبرت ليفاندوفسكيسيرجي روبرتوبيدري

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