ليفاندوفسكي يكتب التاريخ في الدوري الألماني

حرم القناص روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل ثلاثة أهداف محققة، لكنه نجح في النهاية في تسجيل الهدف الثالث لبايرن ميونيخ خلال الفوز على ملعب فيردر بريمن 3–1، ليقطع خطوة جديدة في رحلته نحو تحطيم كل الأرقام القياسية.

وبات البولندي قريباً من معادلة وربما تحطيم الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً في موسم 1972.

وسجل ليفاندوفسكي هدفاً للنادي البافاري بتسديدة من مسافة قريبة ليرفع رصيده إلى 32 خلال 25 مباراة بالبوندسليغا.

مع تبقي تسع جولات على نهاية الموسم فإن القناص البولندي بحاجة لتسجيل هدف واحد كل مباراة لتجاوز الرقم القياسي لمولر.

كما اقترب ليفاندوفسكي خطوة جديدة من الرقم القياسي لمولر الهداف التاريخي للبوندسليغا برصيد 365 هدفاً، بعد أن سجل هدفه رقم 268 ليتقاسم وصافة قائمة الهدافين التاريخيين مع أسطورة شالكه كلاوس فيشر.

وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي “فخور بمعادلة رقم الأسطورة فيشر.. أردت دائماً مساعدة بايرن على الفوز بالألقاب الجديدة من خلال أهدافي”.

ومنذ فترة طويلة بدا أنه في طريقه لتجاوز رقم فيشر، لكن هل يطارد رقم مولر؟ بحسب ما كتبه بايرن عبر موقعه الرسمي، “حتى هذا الرقم القياسي تم اعتبار أنه لا يمكن تحطيمه، لكن لم يعد بعيداً تماماً عن الملاحقة”.

ومدد ليفاندوفسكي عقده مع بايرن حتى 2023 وربما يبقى لأطول من ذلك بعد أن تردد لفترة طويلة أن ريال مدريد يسعى لضمه.

وأوضح بايرن أن ليفاندوفسكي سجل في شباك 16 من المنافسين الـ 17 الآخرين بالبوندسليغا هذا الموسم ويبقى لايبتزيغ الفريق الوحيد الذي عجز المهاجم البولندي عن هز شباكه.

إنجاز ليفاندوفسكي تحقق أربع مرات من قبل عن طريق المهاجم البولندي نفسه الموسم الماضي وايلتون لاعب بريمن في 2004 وغيرد مولر عامي 1967 و1970.

ويمتلك ليفاندوفسكي فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجح في هز شباك لايبتزيغ خلال مواجهته أمام ضيفه بايرن في الثالث من أبريل المقبل.