ليفاندوفسكي يكشف عن محاولات لانتقاله إلى ريال مدريد

أكد روبيت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ أن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس والنجم كريستيانو رونالدو حاولا لفترة طويلة إقناعه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وقال الدولي البولندي: ” أنا في أحد أفضل الأندية في العالم.

“أشعر بأني سعيد هنا، نمتلك لاعبين على مستويات عالية جداً، وجميع الإمكانيات المطلوبة متوفرة في بايرن ميونيخ”.

وعن اهتمام ريال مدريد السابق: “قبل ثلاثة أعوام، حاول رونالدو وراموس بعد نهاية إحدى المباريات في دوري أبطال أوروبا، إقناعي بالانتقال إلى ريال مدريد وقالا أن علي اللعب معهما.

“كان يمكنني الانتقال إلى الدوري الإسباني أو أي بطولة أخرى، لكن هذا ليس أهم شيء بالنسبة لي، كل ما يهمني هو الوصول لأقصى مستوى ممكن وهذا ما حققته وما زالت لدي الرغبة في الاستمرار”.