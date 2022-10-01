ليفاندوفسكي يمنح برشلونة الفوز على مايوركا وصدارة الليغا

ارتقى برشلونة لصدارة الدوري الإسباني (لا ليغا) مؤقتاً بعد فوزه الثمين على مستضيفه ريال مايوركا بهدفٍ دون رد على ملعب إيبيروستار لحساب الجولة السابعة من البطولة.

ويدين البارسا بهذا الانتصار المهم لهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20.

وفي لقاءات أخرى ضمن نفس الجولة، فاز أتلتيكو مدريد على مستضيفه إشبيلية بنتيجة 2-0، وبلد الوليد على خيتافي 3-2، وتعادل قاديش مع ضيفه فياريال دون أهداف

برشلونة يعتلي صدارة الليغا

بهذه النتائج، رفع البلاوغرانا رصيده إلى 19 نقطة منحته صدارة الدوري الإسباني بصورة مؤقتة.

كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 13 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الخامس.