ليفاندوفسكي ينقذ بايرن ميونيخ من فخ باديربورن

أنقذ روبرت ليفادوفسكي فريقه بايرن ميونيخ المتصدر من فخ التعادل أمام ضيفه باديربورن صاحب المركز الأخير وقاده إلى فوز صعب 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

وتقدم البافاري مرتين عبر سيرج غنابري (25) وليفاندوفسكي (70)، ورد بادربورن مرتين أيضاً بواسطة دينيس سيربيني (44) وسفين ميتشيل (75) وكان في طريقه لانتزاع نقطة غالية من ملعب آليانز آرينا، لكن ليفاندوفسكي حرمه من ذلك وسجل هدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 25 هدفاً بفارق خمسة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم لايبتزيغ تيمو فيرنر، وجنَّب فريقه الإحراج قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة تشيلسي الثلاثاء بملعب ستامفورد بريدج في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعزز الفريق البافاري صدارته برصيد 49 نقطة بفارق أربع نقاط عن لايبتزيغ الثاني الذي يحل ضيفاً السبت على شالكه السادس، في حين تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة.

وهي المرة الثانية التي يجد بايرن ميونيخ صعوبة في التعامل مع متذيل الترتيب، إذ حقق نفس النتيجة في مباراة الذهاب على أرض خصمه 3-2.

بهذا الانتصار، رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 49 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن لايبتزيغ الثاني، فيما تجمد رصيد باديربورن عند 16 نقطة في المركز الأخير.