ليفاندوفسكي ينهي 2019 متفوقاً على ميسي ومبابي

سينهي مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي عام 2019 كأفضل هداف على مستوى النخبة، متفوقاً على نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البولندي سجل 54 هدفاً في 58 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده خلال عام 2019.

وكان الثنائي ميسي ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو سيطرا على الأفضلية، باستثناء 2009 حين تفوق إيدين دجيكو و2017 هاري كاين.

وفي هذا العام، سجل ميسي 50 هدفاً في 58 مباراة مع برشلونة والأرجنتين، لكنه غاب عن 4 مباريات مع منتخب بلاده، بعد عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.

وحل مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في المركز الثالث، حيث سجل 44 هدفاً في 49 مباراة مع فريقه والمنتخب الفرنسي.

بدوره، جاء رحيم سترلينغ رابعاً برصيد 41 هدفاً مع مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا، وهو يملك فرصة زيادة رصيده، حيث تتبقى مرحلتان في الدوري الإنجليزي قبل نهاية 2019.