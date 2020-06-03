ليفاندوفسكي يهدد إنجاز غيرد مولر

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه فورتونا دوسلدورف بخماسية دون رد السبت الماضي، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري الألماني.

واقترب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البافاري، من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في الموسم الواحد بالدوري الألماني.

ويبلغ الرقم القياسي 40 هدفًا، وهو مسجل باسم الأسطورة غيرد مولر موسم 1971-1972.

وحتى الآن أحرز البولندي 29 هدفاً ويتبقى خمس مباريات حتى نهاية الموسم الحالي، علماً بأنه سجل ثنائية أمام دوسلدورف.