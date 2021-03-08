ليفاندوفسكي يهدد عرش مولر

قدم المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ قبل أربعة شهور فقط مؤشراً على حرصه وإصراره على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية الموسم الحالي.

كما أظهر البولندي عملياً قدرته على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر في عدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في موسم واحد بالدوري الألماني.

ومع تسجيل عشرة أهداف في أول خمس مباريات بالبوندسليغا هذا الموسم، أكد ليفاندوفسكي عملياً أنه عازم على تحطيم الرقم القياسي للأسطورة مولر.

ومع ارتفاع رصيده إلى 31 هدفاً في صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي مرشحاً لكسر هذا الرقم القياسي أكثر من أي وقت آخر خاصة وأنه لا تزال هناك عشر مباريات متبقية للفريق في المسابقة هذا الموسم.

واقترب ليفاندوفسكي كثيراً الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم لكنه فشل في استكمال المهمة ليظل الرقم مسجلاً باسم مولر برصيد 40 هدفاً.

كان ليفاندوفسكي تصدر قائمة الهدافين الموسم الماضي برصيد 34 هدفاً، وساهمت أهدافه في فوز بايرن بلقب الدوري للموسم الثامن على التوالي.

كما قاد ليفاندوفسكي الفريق للفوز بلقبي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا محققاً بذلك الثلاثية التاريخية، علماً بأنه تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال أيضاً الموسم الماضي.

وأثمرت أهداف وإنجازات البولندي الموسم الماضي في فوزه بجائزة “الأفضل” المقدمة لأفضل لاعب في العالم لعام 2020 باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسار الموسم الحالي على معدل أفضل مما كان الموسم الماضي أيضاً حيث سجل "ليفا" حتى الآن 31 هدفاً في البوندسليغا خلال 23 مباراة شارك فيها ليكون متوسط تسجيله الأهداف 1.35 هدف في المباراة الواحدة.

ومع تبقي 10 مباريات لبايرن في البوندسليغا هذا الموسم، يبدو ليفاندوفسكي قريباً للغاية من تحطيم رقم مولر، الذي ظل صامدا لنحو أربعة عقود حيث أحرز مولر 40 هدفاً موسم 1971–1972.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة بايرن مع بوروسيا دورتموند ليقود البافاري إلى قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز كبير 4–2 في مباراة حافظت لبايرن على صدارة المسابقة.

وهذه المرة الثالثة في الموسم الحالي التي يسجل فيها مولر ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة واحدة حيث سبق له أن سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في مرمى هيرتا برلين عندما فاز بايرن 4–3 في الرابع من أكتوبر الماضي ثم سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة التي فاز فيها بايرن 5–0 على آينتراخت فرانكفورت في 24 من الشهر نفسه.

لم يسبق لأي لاعب على مدار تاريخ البوندسليغا، منذ بدء إقامة البطولة بهذا النظام قبل 58 عاما، أن سجل عشرة أهداف في أول خمس مباريات من الموسم. ولم ينجح حتى مولر (75 عاماً) في تحقيق هذا الإنجاز عندما سجل 40 هدفاً في موسم واحد.

وإذا واصل ليفاندوفسكي معدله التهديفي المتميز في مباريات الموسم الحالي لن يجد النجم البولندي صعوبة في تحطيم رقم مولر لأنه يحتاج فقط إلى تسعة أهداف في عشر مباريات لمعادلته.

ورغم هذا، يرفض ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي أيضاً أن يعول على هذا؛ حيث قال سابقاً “الإحصائيات ليست مهمة بالنسبة لي… أركز على الفريق وعلى المباريات”.