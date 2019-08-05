ليفاندوفسكي يواصل انتقاد بايرن ميونيخ

واصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، انتقاد سياسة ناديه في سوق الانتقالات، عقب خسارة لقب السوبر الألماني، لحساب بوروسيا دورتموند.

وتلقّى الفريق البافاري خسارة بهدفين نظيفين على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ليمنح غريمه فرصة الاقتراب من رقمه القياسي، بعدما وصل دورتموند للقب السادس في تاريخه، متأخراً عن بايرن بفارق لقب وحيد.

وخلال تصريحات صحفية قال البولندي: “كان وقتاً مثالياً لرؤية ما يحدث عندما يكون لديك قائمة محدودة من اللاعبين المحترفين.

“اللاعبون الشباب الذين جلسوا على مقاعد البدلاء لديهم المقومات، هذا صحيح، لكنك في بعض الأحيان تكون بحاجة للاعب بديل بإمكانه المساعدة على الفور أو إعطاء زخم للفريق”.

وكان الدولي البولندي قد انتقد تحركات ناديه في سوق الانتقالات قبل أسبوعين، بقوله: “إذا أردت استعادة نغمة الفوز بكافة الألقاب، فأنت بحاجة لتعزيزات”.

وفشل بايرن حتى الآن في تعويض رحيل الثنائي فرانك ريبيري وآريين روبن، ليكتفي بثلاث صفقات أبرمها قبل نهاية الموسم الماضي، بتعاقد مع ثنائي الدفاع، لوكاس هيرنانديز وبينجامان بافار، بالإضافة إلى المهاجم الشاب، يان فيات أرب.

في المقابل، تألق الجناح جيدون سانشو ليقود دورتموند للفوز وحصد لقب كأس السوبر الألمانية للمرة السادسة ونيل الأفضلية مع انطلاق الموسم الجديد.

وكان الإنجليزي الشاب العامل الحاسم بصناعة هدف وتسجيل آخر أمام جماهير دورتموند.