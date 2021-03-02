ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية

عزز نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي صدارته لهدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بعد ثنائيته في شباك كولن، خلال المباراة التي فاز بها فريقه (5-1) ضمن البوندسليغا.

وسجل البولندي 28 هدفاً حتى الآن في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتفوق بفارق 9 أهداف عن كل من ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).

وقد يتجاوز "ليفا" الأرقام التي تحققت في المواسم الماضية، سواء تشيرو إيموبيلي صاحب الـ 36 هدفاً، أو ليونيل ميسي (36 و37 هدفاً)، ولويس سواريز (40 هدفاً)، في سباق الحذاء الذهبي، وذلك مع تبقي 11 مرحلة على نهاية البوندسليغا.

وحتى خارج البطولات الأوروبية الكبرى، لا يوجد منافس لماكينة الأهداف البولندية على الجائزة المرموقة.

ورغم أن أقرب منافسيه، كاسبر يونكر، لاعب بودو غليمت النرويجي، يمتلك في جعبته 27 هدفاً، إلا أنها تحتسب بـ 40.5 نقطة مقابل 56 لليفاندوفسكي.