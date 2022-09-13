ليفربول دفع 100 مليون يورو لشراء فالفيردي خلال الصيف

كان ليفربول مستعداً لإنفاق قرابة 100 مليون يورو لجلب النجم الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى ملعب آنفيلد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

لكن إدارة ريال مدريد بطل أوروبا رفضت مباشرة هذا العرض مؤكدة تمسكها باللاعب، ولم تكن مستعدة للاستماع إلى أي عرض بغض النظر عن قيمته.

ويعد الأوروغوياني أحد أبرز نجوم ريال مدريد كونه يستطيع شغل أكثر من مركز في الملعب، ولطالما راهن عليه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.

ويستطيع صاحب الـ 24 عاماً اللعب على الجناح الأيمن أو في متوسط الدفاع، مما يجعله عنصراً لا يُستغنى عنه.

متى سينتهي عقد فالفيردي مع ريال مدريد؟

ويرتبط عقد نجم بينيارول السابق مع ريال حتى يونيو من عام 2027، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.