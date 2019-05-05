ليفربول دون فيرمينو أمام برشلونة وشكوك حول صلاح

أكد ليفربول الأحد أن مهاجمه روبرتو فيرمينو سيغيب عن مواجهة برشلونة الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي الإنجليزي أن الدولي البرازيلي سيغيب عن لقاء دوري الأبطال بسبب الإصابة العضلية التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأشار ليفربول إلى احتمالية غياب الجناح محمد صلاح أيضاً بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال فوز الريدز على نيوكاسل يونايتد 3-2 السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح يورغن كلوب المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي: "سيغيب روبرتو فيرمينو عن مباراة برشلونة يوم الثلاثاء، لكنه قد يعود للمواجهة الأخيرة في الموسم أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

"تعرض محمد صلاح لإصابة في الرأس وخضع للفحص من قبل الطبيب الذي قرر ضرورة خروجه من الملعب، كان في حالة جيدة وتابع بقية المباراة من غرفة خلع الملابس، لكننا سننتظر قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشاركته من عدمها".