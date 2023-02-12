ليفربول دون نجم وسطه أمام ريال مدريد

سيواجه ليفربول الإنجليزي خصمه ريال مدريد الإسباني الأسبوع المقبل في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا دون خدمات نجم خط وسطه تياغو آلكانتارا.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن اللاعب صاحب الـ 31 عاماً يعاني من إصابة في الفخذ من شأنها إبعاده عن المشاركة مع الريدز قرابة 4 أسابيع.

وانضم تياغو بالتالي إلى لائحة مصابي الفريق الإنجليزي التي تشمل الهولندي فيرجيل فان دايك والكولومبي لويس دياز والبرتغالي ديوغو جوتا والفرنسي إبراهيما كوناتي والبرازيليين روبرتو فيرمينو وآرتور ميلو وكالفين رامزي.

ليفربول يخسر تياغو في مباريات مهمة

ولن يشارك نجم خط الوسط الإسباني في مباريات فريقه القادمة أمام إيفرتون ونيوكاسل يونايتد وفي ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال أمام ريال مدريد، وضد كريستال بالاس، ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وبورنموث.

وقد يلحق اللاعب الإسباني بمواجهة إياب دور الـ 16 منتصف الشهر المقبل 15 والتي ستقام في مدريد.