ليفربول على أعتاب التعاقد مع خليفة ساديو ماني

بات ليفربول قريباً للغاية من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع النجم الأوروغوياني الشاب داروين نونيز مهاجم بنفيكا وفقاً لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة حوالي 64 مليون جنيه استرليني إضافة لـ 21 مليون إضافية على شكل محفزات ومكافآت.

وسجل صاحب الـ 22 عاماً 34 هدفاً خلال 41 مباراة بجميع البطولات مع فريقه البرتغالي الموسم الماضي.

وزار نونيز شباك فريقه المستقبلي تحديداً مرتين في دوري أبطال أوروبا حينما التقى بنفيكا بليفربول (4-6) في الدور ربع النهائي.

ولم يتم تحديد موعد للفحص الطبي الروتيني، علماً بأن جوليان وارد مدير ليفربول الرياضي تواجد في البرتغال خلال عطلة نهاية الأسبوع لإجراء محادثات حول الصفقة.

وأبدى مانشستر يونايتد أيضاً اهتماماً بنجم أوروغواي الشاب الذي ضمه بنفيكا مقابل 20.5 مليون جنيه من آلميريا في عام 2020.

يذكر أن ليفربول مهدد بخسارة نجمه السنغالي ساديو ماني لصالح بايرن ميونيخ هذا الصيف، ويبدو أن نونيز سيكون البديل الذي سيخلفه في خط الهجوم.