ليفربول في طريقه لمعادلة رقم برشلونة

أصبح ليفربول على بعد مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمعادلة رقم برشلونة في عدم تلقي الهزيمة خلال 43 مباراة في الدوري.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية: الأربعاء، إلى أن ليفربول لم يهزم في آخر 42 مباراة في بطولة الدوري، لذلك فإنه قادر على معادلة رقم البارسا بل تحطيمه خلال فبراير الجاري.

ويعتبر ميلان صاحب الرقم القياسي في عدم تلقي الهزيمة ببطولات الدوري، بعد تحقيق هذا الإنجاز في 58 مباراة بين عامي 1991 و1993.

يذكر أن ليفربول سيواجه نوريتش سيتي خارج أرضه، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتوجه إلى إسبانيا من أجل لقاء أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.