ليفربول قد يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في عام 2020

فجرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية مفاجأة مدوية حول إمكانية تجريد مانشستر سيتي من لقب الدوري الإنجليزي الذي حققه عام 2014، وذلك في ظل تداعيات العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وحُرم سيتي من خوض المنافسات الأوروبية لموسمين مع تغريمه 30 مليون يورو، نظراً لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت الصحيفة أن العقوبات التي فرضت على النادي قد تدفع الاتحاد الإنجليزي إلى تجريده من لقب الدوري الذي حصل عليه موسم 2013-2014.

وأوضحت الصحيفة أن سيتي متهم بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف في الفترة من 2012 إلى 2016، وأن هذا الأمر يحظى بتحقيقات جادة من كافة الجهات.

ونوهت بأن سحب اللقب سيتم عن طريق خصم نقاط بأثر رجعي، مما سيجعل الفريق الذي احتل وصافة الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014 بطلاً لتلك النسخة.

وإذا صدقت التكهنات، فإن ليفربول هو من سيتوج باللقب، بعدما احتل المركز الثاني موسم 2013-2014، بفارق ثلاث نقاط عن البطل مانشستر سيتي (86 نقطة).

وسيشكل تتويج ليفربول بنسخة الدوري الإنجليزي موسم 2013-2014 بأثر رجعي، وبنسخة الموسم الحالي (يحتل المركز الأول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه) سابقة في إنجلترا، حيث سينال الريدز لقبين في عام واحد.

إلا أن هذه التقارير غير مؤكدة، فمن السابق لآوانه الحديث عن تجريد سيتي من لقبه، لا سيما وأنه طعن في قرار حرمانه من المشاركات الأوروبية، كما أن الاتحاد الإنجليزي لم يقدم أي تعليق أو إيضاحات حول نتائج تحقيقاته في انتهاكات النادي.

وحتى إذا وجدت لجنة الدوري الإنجليزي أن مانشستر سيتي انتهك فعلاً قواعد اللعب المالي النظيف، فلا يوجد ضمان بأن لديها الشجاعة لتجريده من لقبه وتتويج ليفربول بأثر رجعي.