ليفربول لن يبرم تعاقدات جديد في يناير

سيغادر النجمان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني فريق ليفربول للمشاركة مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية مطلع الشهر القادم.

ورغم الفجوة الكبيرة التي سيخلفها غياب هذين النجمين، إضافة للغيني نابي كيتا، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لن تدخل سوق الانتقالات بحثاً عن تعاقدات جديدة.

وأكدت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن ليفربول والمدير الفني الألماني يورغن كلوب سيركز في المقابل على خططه لسوق الانتقالات الصيفي بعد نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في نسختها الـ 33 ستقام في الكاميرون وستنطلق في التاسع من شهر يناير المقبل وستستمر حتى السادس من شهر فبراير.