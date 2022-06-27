ليفربول لن يرضخ لمطالب صلاح

تواصل إدارة ليفربول رفضها التام للرضوخ لمطالب النجم الدولي المصري محمد صلاح المتعلقة بتجديد عقده، وتبدو مستعدة لتحمل رحيله دون مقابل بعد انتهاء الاتفاق المبرم بين الطرفين العام المقبل.

ويرفض القائمون على النادي الإنجليزي الموافقة على مطالب "مو" رغم إدراكهم لأهميته ودوره الرئيسي في نتائج الفريق، مما يعني أن مسيرة اللاعب في ملعب آنفيلد ستنتهي صيف العام القادم.

ويبدو رحيل الهداف المصري عن الريدز خلال نافذة الانتقالات الحالية مستبعداً بعدما وضعت الإدارة سعراً له بقيمة 60 مليون جنيه استرليني.

وخسر ليفربول منذ أيام جهود نجمه الآخر السنغالي ساديو ماني الذي قرر حزم حقائبه صوب بايرن ميونيخ.

وقيل في تقارير سابقة أن صلاح يخطط لإمضاء الموسم الأخير في عقده مع ليفربول قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني للدفاع عن ألوان برشلونة.

كما أن ريال مدريد يعد خياراً وارداً للمصري الذي عانى من مرارة هزيمة اللقب أمامه في نسختين سابقتين من دوري أبطال أوروبا.