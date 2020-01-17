ليفربول مرشح للفوز بجائزتين من لوريوس العالمية لعام 2020

تم اختيار ليفربول ضمن قائمة أفضل فريق في العام بعد الفوز بدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالإضافة إلى عدم تعرضه للهزيمة لمدة 12 شهراً تقريباً في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019.

وتضم القائمة المرشحة لفريق العام: ليفربول - منتخب رغبي جنوب إفريقيا - تورنتو رابتورز - فريق كرة القدم للسيدات في الولايات المتحدة الأميركية - فريق كرة السلة للرجال الإسباني - فريق مرسيدس-أمج بتروناس.

كما أن فريق المدرب يورغن كلوب مرشح أيضاً لجائزة أفضل عودة بسبب تحوله في النتيجة التي لا تنسى ضد برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مايو الماضي.

وتضم القائمة المرشحة لأفضل عودة في النتيجة بالعام: أندي موراي - ليفربول، كوهي ليونارد، نايثان أدريان، كريستيان ليليفانو، صوفيا فليرش.

وتقام جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2020 يوم الاثنين 17 فبراير في برلين.