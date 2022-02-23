ليفربول مهتم بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن ليفربول يدرس التقدم بعرضٍ لضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال الأشهر القادمة.

وعانى صاحب الـ 24 عاماً مؤخراً في زيارة الشباك ولم يظهر بالصورة المطلوبة خلال المباريات المهمة التي خاضها النيراتزوري ليصبح بيعه أمراً وارداً.

ويطالب العملاق الإيطالي بـ 90 مليون يورو نظير التخلي عن اللاعب القادم من راسينغ كلوب في عام 2018 مقابل 25 مليون يورو.

وارتبط اسم لاوتارو بعدة فرق أبرزها أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند وآرسنال إضافة للريدز خلال الفترة الماضية.

يذكر أن الهداف الدولي الأرجنتيني سجل 12 هدفاً فقط في 33 مباراة لإنتر ميلان بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.