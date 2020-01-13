ليفربول مهتم بضم ديمبيلي

كشف تقرير بريطاني بأن ​ليفربول يرغب في الحصول على خدمات عثمان ديمبيلي جناح ​برشلونة​ هذا الشهر.

وقالت صحيفة «دايلي إكسبريس» أن يورغن كلوب مدرب الريدز يفكر جدياً في التعاقد مع الدولي الفرنسي في يناير.

وأشار التقرير إلى أن البارسا يرغب في بيع جناحه الشاب بعد مشاكله المستمرة التي لم تنتهِ مع الإصابات، نظراً للتعاقد معه مقابل 112 مليون جنيه استرليني في صيف عام 2017، وسيطلب من ليفربول 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدماته.

ويبدو من المستبعد أن يفرط البارسا بديمبيلي هذا الشهر نظراً لابتعاد مهاجم الآخر لويس سواريز عن الملاعب 4 أشهر على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية أمس الأحد، مما يعني أن الفريق سيحتاج للاعبين آخرين في خطه الأمامي حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.