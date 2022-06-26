ليفربول واثق من تدعيم وسطه بنجم شاب موهوب

تبدو إدارة ليفربول واثقة من قدرتها على إتمام صفقة جلب النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند صيف العام المقبل.

ورغم المنافسة حامية الوطيس بين الريدز وغيره من المهتمين بتوقيع صاحب الـ 18 عاماً بعد نهاية الموسم القادم، إلا أن القائمين على النادي متأكدون من أنه سيحزم حقائبه صوب ملعب آنفيلد.

ويقترب مانشستر سيتي من الإعلان الرسمي عن ضم لاعب الوسط الشاب الآخر كالفين فيليبس من ليدز يونايتد، مما سيسهل من مهمة الحمر في تأمين صفقة بيلينغهام.

وبدأ المدير الفني الألماني يورغن كلوب يخطط لتجديد خط وسط ليفربول الذي بدأ لاعبوه بالتقدم في السن وعلى رأسهم جيمس ميلنر وجوردان هندرسون وتياغو آلكانتارا.

وستوجه إضافة بيلينغهام العام القادم رسالة قوية لخصوم الريدز على المستويين المحلي والأوروبي كونه يعتبر من أبرز المواهب الشابة في العالم.

ما هي القيمة التي يتوجب على ليفربول دفعها من أجل بيلينغهام؟

قالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية مطلع الشهر الجاري أن قيمة الإنجليزي الشاب تصل إلى نحو 115 مليون جنيه استرليني.